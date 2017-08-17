بعد توالي الاستقالات.. ترامب يتخذ قراراً « غير متوقع »

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً « غير متوقع » على خلفية الاستقالات المتتالية لأعضاء مجلس المستشارين احتجاجاً على موقف الأول من أعمال العنف التي شهدتها ولاية فرجينيا، السبت الماضي.

وقرر دونالد ترامب، إلغاء « مجلس المستشارين » بعد توالي استقالات أعضائه.

وفي تغريدة نشرها عبر موقع « تويتر »، أعلن ترامب، إلغاء « مجلس شؤون التصنيع »، و« منتدى الاستراتيجية والسياسة »، اللذين يتشكّل منهما « مجلس المستشارين »، المعني بتقديم المشورة له.

وقال ترامب في تغريدته: « أنهي مجلس شؤون التصنيع، ومنتدى الإستراتيجية والسياسة، بدلا من ممارسة الضغوط على رجال ونساء الأعمال. شكرا للجميع ».

وخلال الأيام القليلة الماضية، قدم 8 من أعضاء المجلس المذكور استقالاتهم، احتجاجا على موقف ترامب، من أعمال العنف والعنصرية في فرجينيا، والتي أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 19 آخرين في عملية دهس، نفذها شخص متهم بالانتماء لمجموعة من العنصريين البيض.

ووقع الحادث أثناء احتشاد أعداد كبيرة (منذ الخميس)، من المؤيدين للجماعات العنصرية البيضاء واليمينية المتطرفة، بينها « كوكلكس كلان » و« النازيون الجدد »، في شارلوتسفيل، قابلها خروج مظاهرة لأعداد أخرى من مناهضي العنصرية في المدينة، قبل تعرض الأخيرة للهجوم.

وجاء احتشاد مؤيدي الجماعات العنصرية البيضاء؛ احتجاجا على قرار المدينة إزالة تمثال الجنرال « روبرت لي »، أحد رموز الحرب الأهلية الأمريكية، والمتهم بالعنصرية وتأييد العبودية.

وعقب الحادث انتقد ترامب أحداث العنف في فيرجينيا، دون إدانة صريحة للعنصرية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.

وجدد ترامب، الثلاثاء، انتقاده لتلك الأحداث، معبرا عن إدانته للعنصرية وللجماعات التي تتبناها، وذلك بعد مرور عدة أيام من وقوع الحادث.