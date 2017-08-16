استشهاد قسامي ومقتل انتحاري شرق رفح على الحدود الفلسطينية المصرية

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة « حماس » اليوم الخميس، إلى العلا أحد قاداتها الميدانيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي استشهد إثر تفجير أحد عناصر الفكر المنحرف نفسه في قوة أمنية على الحدود الفلسطينية المصرية.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد القائد الميداني/ نضال جمعة الجعفري (28 عاماً) من مسجد الفاروق في حي الشابورة برفح الذي ارتقى إثر تفجير أحد عناصر الفكر المنحرف نفسه في قوة أمنية.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، أن حدثا أمنيا وقع في ساعة مبكرة من فجر الخميس، في منطقة الحدود الجنوبية شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح البزم في تصريح صحفي، أن قوة أمنية أوقفت شخصين لدى اقترابهما من الحدود، فقام أحدهما بتفجير نفسه، مما أدى إلى مقتله وإصابة الآخر، فيما أصيب عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهم بجراح خطيرة (قبل أن يعلن لاحقا عن استشهاده)، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية شرعت بإجراء تحقيقاتها حول الحادث.















