خبر سار لمشجعي برشلونة

أبلغ البرازيلي فيليب كوتينيو جناح ليفربول، مدربه الألماني يورغن كلوب، بعدم رغبته في مواصلة اللعب مع الفريق خلال الموسم الجديد، حتى لو كلّفه الأمر عدم التواجد في قائمة منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018، بحسب تقارير صحافية الأربعاء.

وقالت صحيفة « ميرور » الإنجليزية إن كوتينيو يواصل الضغط على كلوب وإدارة ليفربول، من أجل السماح له بالانتقال إلى برشلونة، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت « ميرور » أن لاعب الوسط يفضّل التجميد بين صفوف ليفربول، وبالتالي التخلي عن مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، في محاولة منه لإتمام انتقاله إلى الفريق « الكتالوني ».

ويتصدر كوتينيو قائمة المرشحين لخلافة مواطنه نيمار دا سيلفا, بعد انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع برشلونة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انتقال كوتينيو إلى ملعب « كامب نو » معقل فريق برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب تأكيدات الصحف « الكتالونية ».