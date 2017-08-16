الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تهدد بخطوات احتجاجية داخل السجون

هددت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، البدء بخطوات احتجاجية بعد نقض الاحتلال الإسرائيلي لتفاهمات جرت قبل شهرين مع الهيئة يقتضي بموجبها إخراج الأسرى المعزولين .

وقالت مهجة القدس ان الاحتلال ارجع بالأمس الاسير ثابت المرداوي الى سجن عزل هداريم وقمع الاسير انس جرادات الى سجن نفحة مع التهديد بإرجاعه للعزل الانفرادي .

ويشار الى انه وبعد خطوات احتجاحية رضخ الاحتلال وقام بإخراج الاسير ثابت المرداوي وانس جرادات وحمزة ابو الصواوين ومنير ابو ربيع من سجن عزل هداريم.

وبينت المهجة ان حالة من التوتر بين صفوف اسرى الجهاد في السجون والهيئة القيادية عازمة على الا ترضخ لإرادة مصلحة السجون.