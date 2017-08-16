حالة الطقس: أجواء حارة نسيباً في كافة المناطق

توقع طقس فلسطين أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الخميس فتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم السبت المقبل يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الأحد فسيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.