اللوز قد يقي من أمراض القلب

أفادت دراسة أميركية بأن تناول مكسرات اللوز بشكل منتظم يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلبوالأوعية الدموية.

وأكد الباحثون في كلية الصحة والتنمية البشرية بولاية بنسلفانيا الأميركية أن اللوز قد يكون « خيارا ذكيا » للوقاية من تلك الأمراض، لأنه يرفع مستوى ما يعرف بالكولسترول الجيد في الجسم، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت أمس الأحد في دورية « جورنال أوف نوترشن » (Journal of Nutrition).

وقد راقب الباحثون مستويات الكولسترول الجيد لدى 48 رجلا وامرأة لمدة ستة أسابيع. وانقسم المشاركون إلى مجموعتين، تناولت الأولى حفنة من مكسرات اللوز قدرها حوالي 43 غراما يوميا، بينما لم تتناول المجموعة الثانية اللوز.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت اللوز ارتفعت لديها مستويات الكولسترول الجيد بنسبة 19% مقارنة بالمجموعة الأخرى.

والكولسترول الجيد هو عبارة عن بروتينات دهنية عالية الكثافة تعرف اختصارا بـ« أتش دي أل » (HDL)، وتساعد على منع الكولسترول السيئ من التراكم على جدران الشرايين.

وتلعب تلك البروتينات الدهنية دورا رئيسيا في التقاط الكولسترول السيئ ونقله إلى الكبد الذي يتخلص منه، وبالتالي فإن رفع مستوى الكولسترول الجيد مهم للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

وكان خبراء في التغذية قد أكدوا في السابق أن تناول ستين غراما من اللوز يوميا يحمي الجسم من الإصابة بالسكري وأمراض القلب والدورة الدموية وارتفاع الكولسترول، إضافة إلى فوائد أخرى مهمة تتعلق بالحصول على قوام رشيق.