هبوط جماعي للبورصات العربية في نهاية تداولات الثلاثاء

هبطت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات، اليوم الثلاثاء، بفعل نتائج ضعيفة للشركات المدرجة وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى « أرباح » السعودية لإدارة الأصول: « ضربت الأسواق موجة تراجع نالت من أداء معظم الأسهم، لا سيما في ظل إعلان عدة شركات مدرجة عن نتائج ضعيفة في النصف الأول ».

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع الأناضول أن « تراجع أسعار النفط مثل عامل ضغط على معنويات المستثمرين، خصوصًا في ظل استمرار التوترات العالمية الواقعة بين أمريكا وكوريا الشمالية ».

وبحلول الساعة (15:05 تغ) انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.75 بالمائة، إلى 50.35 دولاراً للبرميل.

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي « نايمكس » تسليم سبتمبر / أيلول بنسبة 0.57 بالمائة، إلى 47.32 دولاراً للبرميل.

وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.78 بالمائة إلى 4938 نقطة وسط تراجع جماعي للأسهم المتداولة يتصدرها « الأسماك العمانية » بنسبة 5.71 بالمائة و« الغاز الوطنية » بنسبة 5.05 بالمائة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.62 بالمائة إلى 9134 نقطة مع انخفاض أسهم « قطر للوقود » بنسبة 1.68 بالمائة و« أوريدو للاتصالات » بنسبة 1.54 بالمائة و« بنك قطر الوطني » بنسبة 0.87 بالمائة و« صناعات قطر » بنسبة 0.54 بالمائة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.55 بالمائة إلى 1311 نقطة وسط هبوط جماعي للأسهم تصدرها « جي أف اتش » بانخفاض قدره 4 بالمائة و« مصرف السلام » بنسبة 3.2 بالمائة و« بتلكو » بنسبة 0.95 بالمائة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ظل تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيعية وهبط مؤشرها الرئيسي « تأسي » بنسبة 0.31 بالمائة إلى 7103 نقطة مع انخفاض بعض أسهم المصارف والمواد الأساسية.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيسي « إيجي أكس 30 »، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.25 بالمائة إلى 13102 نقطة وسط ضغوط بيعية للأجانب والمصريين على الأسهم القيادية.

وتراجعت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 0.23 بالمائة إلى 6843 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 0.06 بالمائة إلى 424.53 نقطة، فيما أغلق مؤشر « كويت 15 »، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.08 بالمائة إلى 972.59 نقطة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4471 نقطة مع هبوط سهم « أبوظبي الأول » القيادي بنسبة اقتربت من 1 بالمائة.

فيما تراجعت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.18 بالمائة إلى 3579 نقطة مع هبوط أسهم مثل « شعاع كابيتال » و« سوق دبي المالي » بنحو 2.48 بالمائة و0.86 بالمائة على الترتيب.

وكانت بورصة الأردن في عطلة رسمية اليوم بمناسبة المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية، على أن تعاود أعمالها غدا الاربعاء.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بانخفاض أسواق:

مسقط: بنسبة 0.78 بالمائة إلى 4938 نقطة.

قطر: بنسبة 0.62 بالمائة إلى 9134 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.55 بالمائة إلى 1311 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.31 بالمائة إلى 7103 نقطة.

مصر: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 13102 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.23 بالمائة إلى 6843 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4471 نقطة.

دبي: بنسبة 0.18 بالمائة إلى 3579 نقطة.