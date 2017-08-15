المطران عطا الله حنا يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس الأسد في سوريا

كشف رئيس أساقفة سبسطية في بطريركية القدس للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا في برنامج « آخر طبعة » على قناة الميادين اللبنانية، حيثيات ومجريات زيارته غير المعلنة إلى دمشق ولقائه الخاص بالرئيس السوري بشار الاسد وما دار بينهما.

المطران حنا كشف أن الرئيس السوري أكّد له على أهمية الوجود المسيحي في المشرق، وعلى بقاء سوريا على موقفها بخصوص فلسطين « رغم كل الجراح »، مضيفاً أن الأسد « يشرف شخصياً على بناء الكنائس في معلولا ».

رئيس أساقفة سبسطية في بطريركية القدس للروم الأرثوذكس قال إنه « أكد للأسد رفض اعتبار المسيحيين أقليات في المنطقة، ووجه التحية لبشار الاسد على اهتمامه بالحضور المسيحي في الشرق »، مضيفاً أنه لا يمكن الحديث عن المسيحيين بمعزل عن قضايا المنطقة في فلسطين وسوريا وغيرهما« .

المطران حنا أكد تعرضه لتحريض من قبل الإسرائيليين بسبب لقائه الأسد ودوره في قضية الأقصى، وقال إنّ هذا قد يتسبب له بالاعتقال أو الإبعاد، مضيفاً »هذا لن يثنينا عن مواقفنا في قضايا فلسطين والعالم العربي« .



وقال حنا رداً على الانتقادات المشبوهة وعلى التحريض الإسرائيلي، إن زيارته إلى سوريا كانت زيارة كنسية وروحية وإنسانية وتضامنية، حيث أكد خلال لقائه الأسد أنّ »المتآمرين على سوريا هم المتآمرون على فلسطين« .كما شدد حنا على أن أغلبية الفلسطينيين يؤيدون زيارته إلى سوريا، ومعظمهم يدركون خطورة المؤامرة ضد دمشق، كاشفاً عن وجود معترضين على وجوده داخل المسجد الأقصى »بسبب موقفه من سوريا« .



وأضاف »لا يمكن الحديث عن فلسطين من دون الحديث عن المسلمين والمسيحيين معاً« ، مشدداً على وحدة الشعب الفلسطيني الذي يسعى لتحقيق حريته وحول الوضع في القدس المحتلة قال حنا إن المقدسيين »يعاملون كأنهم غرباء عنها، وهناك سعي لتزوير تاريخ القدس".