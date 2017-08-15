أمريكا تهدد: إذا هاجمتنا كوريا الشمالية « ستبدأ اللعبة »

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن إقدام كوريا الشمالية على إطلاق نار على الولايات المتحدة فإنها بذلك ستكون « بداية اللعبة ».

وقال ماتيس في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) « إذا أطلقوا نارا على الولايات المتحدة.. إذا فعلوا ذلك، عندها ستكون بداية اللعبة »، بحسب شبكة (سي إن إن).

وأضاف: « إنك لا تطلق النار على أشخاص في هذا العالم إذا لم تكن ترغب في تحمل العواقب ».

كما ذكر ماتيس إنه إذا تبين ان صاروخا يتجه إلى أراض أمريكية فإن الولايات المتحدة « ستتصدى » له، وفقا لما ذكرته شبكة (سي إن إن) الاخبارية.