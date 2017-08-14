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زيارة هي الأولى من نوعها

نقابة المحامين الشرعيين تزور مجلس القضاء الشرعي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:58 - 14 اغسطس 2017
جانب من الزيارة جانب من الزيارة
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زار وفد من نقابة المحامين الشرعيين مجلس القضاء الشرعي وتقدم الوفد الزائر عطوفة نقيب المحامين الشرعيين المحامي أيمن أبو عيشة وأعضاء مجلس الإدارة التأسيسي ولفيف من المحامين الشرعيين والتي تعتبر الزيارة الاولى من نوعها والتي جاءت في سياق تنظيم وتنسيق العمل المشترك للمحامين الشرعيين حيث تم الحديث في عدة محاور وتم التوافق على العديد من الاليات التي تهدف لتوطيد علاقة النقابة بمجلس القضاء الشرعي الاعلى.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس مجلس القضاء الشرعي سماحة الدكتور حسن الجوجو المكرم الذي أعرب عن مدى سروره بهذه الزيارة التي تهدف للتكامل والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي انطلاقاً من مبدأ المحامون اعوان القضاء.

وأبدى سماحته استجابة تامة لمد سبل تعزيز التعاون وتذليل كافة العقبات لهذا الإطار الذي يأتي تتويجاً لدور المجلس التشريعي في سن التشريعات التي اتاحت الفرصة لتشكيل النقابة وبدوره قدم عطوفة نقيب المحامين الشرعيين الاستاذ ايمن ابو عيشة، نبذة موجزة عن إجراءات تسجيل نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين واستعرض الإجراءات المصاحبة لذلك والتأطير القانوني والمبادئ التي نص عليها قانون النقابات المهنية وثمنوا دور سماحته في ارساء ودعم أسس عمل النقابة.

وفي ختام الزيارة قدم نقيب المحامين الشرعيين الشكر والتقدير لحسن الاستقبال داعيا ان تكون النقابة عون للقضاء وان تكون العلاقة متكاملة بين الطرفين.

 



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