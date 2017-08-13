الاحتلال يفرج عن الأسير المريض « الرفاعي »

أفرج الاحتلال « الإسرائيلي » اليوم عن الأسير المريض إياس الرفاعي 34 عاماً من قرية كفرعين في محافظة رام الله والبيرة بعد قضائه 11 عاماً في السجون.

وكان في استقبال الأسير الرفاعي أمام مجمع رام الله الطبي، كل من رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس وعائلة الأسير.

ويعتبر الرفاعي أحد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، حيث اُعتقل عام 2006، وأُصدر بحقه حُكما ًبالسجن لمدة ثمانية أعوام، وبعد استئناف قدمته نيابة الاحتلال تم زيادة حكمه ليصبح (11) عاماً.

يذكر أنه تم الإفراج عنه من سجن « نفحة الصحراوي »، من حاجز الظاهرية في الخليل، ونقل بعدها بسيارة إسعاف الى مجمع فلسطين الطبي برام الله لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.