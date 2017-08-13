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الفصائل تدعو لاستقبال الوفد الأمريكي بالتظاهرات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:19 - 13 اغسطس 2017
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دعت الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الأحد، إلى تنظيم تظاهرات شعبية خلال زيارة الوفد الأمريكي لعملية التسوية المقررة للمنطقة نهاية أغسطس الجاري، احتجاجاً على الموقف الأمريكي المنحاز لصالح « إسرائيل ».

واتهمت الفصائل في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في مدينة رام الله، واشنطن بالضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات ثنائية دون مرجعيات محددة، وتتهمها في نفس الوقت بالتحريض في مقابل إطلاق يد « إسرائيل » لنهب الأرض الفلسطينية وفرض الحل من طرف واحد بحلول وأوهام السلام الاقتصادي أو الحل الإقليمي".

وحثت الفصائل الفلسطينيين على المشاركة في التظاهرات الشعبية للتأكيد على التمسك بحقوق الشعب غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

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