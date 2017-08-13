خضوع لاعبي الأهلي والمصري للفحص في نهائي كأس مصر

سيخضع لاعبي الأهلي والمصري البورسعيدي، لفحوص للكشف عن المنشطات في المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أسامة غنيم: « سيتوجه وفد من المنظمة إلى استاد برج العرب لسحب عينات من لاعبي الفريقين للكشف عن المنشطات ».

وتابع، « تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم لإبلاغ إدارة الفريقين والتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل السماح للوفد بالقيام بعمله ».

وتقوم المنظمة المصرية بالحصول على عينات من الرياضيين المنافسين في كل الرياضات بشكل مفاجئ وعشوائي، يتم تحليلها بالمعمل المصري.