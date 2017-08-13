شقفة لمراسلنا:خفض أسعار الوقود الاسرائيلي فجراً والقرار يشمل السولار فقط

أكد مدير الهيئة العامة للبترول خليل شقفة، أن الهيئة بدأت منذ فجر اليوم الأحد، بتطبيق التسعيرة الجديدة للبترول حيث تم تخفيض السعر بمقدار شيقل واحد على أسعار السولار.

وقال شقفة لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »: إن القرار شمل تخفيض أسعار السولار، حيث بلغ سعر السولار:4.36 , بدلاً من 5.36 ليكون التخفيض شيقلاً كاملاً عن السابق، في حين بقي سعر البنزين كما هو ولم يطرأ عليه أي تغير أي أنه يبلغ "5.87.

وبين أن سعر السولار المصري يبلغ 4.36 , والبنزين المصري 4.87, مشيراً إلى أن قطاع غزة بحاجة يومياً لمليون لتر من السولار بالإضافة إلى من 250-300 ألف لتر بنزين يومياً.

يُشار إلى أن هيئة البترول في رام الله أصدرت قراراً قبل عدة أيام بتخفيض أسعار سعر السولار بمقدار شيقل واحد، ليرجح عدد من المختصين أن تكون تلك الخطوة هي نوع من المضاربة على الخطوات التي يتم تنفيذها بالإتفاق مع الجانب المصري برعاية النائب محمد دحلان .