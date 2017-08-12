وصول دفعة من جوازات سفر حجاج غزة بعد تفييزها بالسعودية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وصول الدفعة الأولى من جوازات سفر حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري ظهر اليوم، عقب انتهاء تفييزها في السفارة السعودية بالقاهرة وعددها 1219 جوازاً.
وأشارت الوزارة إلى أن الدفعة الثانية ستصل لاحقا لقطاع غزة وذلك تمهيداً لسفر الحجاج ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 14-8-2017 .
وبينت أنها تتابع كافة الإجراءات لتوفير كل سبل الراحة لحجاج القطاع في سفرهم وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن كافة طواقم العمل جاهزة لاستقبال الحجاج في معبر رفح ومطار القاهرة ومطار الملك عبد العزيز بجدة بالتنسيق مع سفارتي فلسطين بالقاهرة وقنصلية فلسطين بجدة