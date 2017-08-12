هل سُيفتح معبر رفح خلال الايام القادمة ؟؟

أكدت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لا معلومات لديهم حول فتح معبر رفح البري المغلق منذ 5 أشهر بشكل متواصل.

وقال هشام عدوان، مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة المعابر لـ « قدس برس » « لا زال العمل جار في معبر الجانب المصري من معبر رفح حيث الصيانة والتوسعة، ونأمل أن ينتهي في القريب العاجل حتى يتم فتحع وإنهاء مشكلة العالقين على الطرفين ».

وأضاف: « لم نبلغ كهيئة معابر بشكل رسمي حول فتح معبر رفح للعالقين والحالات الإنسانية ».

وأوضح عدوان أن الجانب الفلسطيني في معبر رفح على أتم الاستعداد والجاهزية لتشغيله فور فتحه من قبل الجانب المصري.

وكشف انه سيتم يوم الاثنين المقبل فتح المعبر لمغادرة الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام حيث سيتمر فتحه لمدة أربعة أيام، كما سيفتح لمغادرة حجاج مكرمة العاهل السعودي لذوي الشهداء في 27 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن معبر رفح البري مغلق منذ آذار/ مارس الماضي، حيث يتم ترميمه بالكامل، ولم يفتح طوال هذه الفترة سوى أربعة أيام للعائدين إلى غزة.

وبحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، فإن المعبر لم يفتح منذ بداية العام سوى 10 أيام فقط وأغلق 213 يوما.

وبدأت السلطات المصرية منذ شهر آذار/ مارس الماضي عملية ترميم واسعة للصالة المصرية من المعبر بعدما هدمتها بشكل كامل حيث من المقرر أن تنتهي عملية إعادة البناء والتوسيع مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بحسب مصادر متعددة.

وكانت دولة الإمارات تبرعت بـ 5 مليون دولار لإعادة ترميم المعبر وبناء مباني جديدة فيه تشمل فندق.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد، ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لأهالي غزة إلى العالم الخارجي، وتغلقه مصر بشكل شبه كامل منذ تموز/ يوليو 2013، وتفتحه فقط لفترات محدودة جداً لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلاب والعالقين.

ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي 35 ألف فلسطيني مسجّلين في كشوفات السفر بوزارة الداخلية الفلسطينية؛ جلّهم من المرضى والطلاب والعالقين، إضافة إلى جود الآلاف من الفلسطينيين العالقين في مصر وبقية الدول بانتظار فتح المعبر للعودة إلى قطاع غزة.