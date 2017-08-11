فلسطين السادسة عربياً في تصنيف الدول الاكثر امناً في العالم

احتلت فلسطين المرتبة السادسة عربيا والـ 73 عالميا في تصنيف الدول الأكثر أمنا في العالم لعام 2017، حسب تقرير صدر أخيرا عن مؤسسة غالوب الأميركية لاستطلاع الرأي.

وجاء ترتيب فلسطين بين الدول العشر الأولى عربيا، بعد حصولها على التصنيف السادس، وفقا لمؤشر غالوب للقانون والنظام العالمي، الذي شمل 135 دولة، ويقيس الشعور بالأمان على المستوى الشخصي والخبرات الشخصية المتعلقة بالجريمة وتطبيق القوانين.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى على مستوى العالم بنتيجة 97 نقطة، تبعتها اوزبكستان، ثم ايسلندا، وتركمنستان، والنرويج، وسويسرا، والجزائر، وفنلندا.

عربيا، فقد وضع التقرير الأردن في المرتبة الثانية بعد الجزائر (90 نقطة)، من بين عشر دول عربية شملها التصنيف، فيما تقدم 7 درجات على المعدل العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 82 نقطة.

واستندت دراسة غالوب، وهو أحد أكبر مراكز استطلاع الرأي في أميركا، على نتائج أكثر نحو 136 ألف مقابلة تم إجراؤها سنة 2016 على مستوى 135 بلدا حول العالم.

واعتمد الاستطلاع على أربعة أسئلة لتقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة ودرجة الأمن ليلا في أحيائهم ومدنهم.

ويصدر مؤشر القانون والنظام بشكل سنوي عن مؤسسة غالوب، التي يوجد مقرها الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأشارت المؤسسة إلى إن التقرير يعطي لمحة عن مدى قرب الدول من تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بتعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة.