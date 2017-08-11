هكذا تسرق قوات الاحتلال الأموال من الأطفال للفلسطينيين

بلغت الغرامات المالية التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأطفال المعتقلين في سجن عوفر منذ مطلع العام الجاري 2017، (359,000) شيكل، أي ما يعادل (100,000) دولار.

فيما وصلت قيمة الغرامات المفروضة على الأسرى الأطفال في سجن عوفر خلال شهر تموز الماضي (87,000) شيكل ما يعادل (24,000) دولار.

رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، بين أن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لاسيما الأطفال منهم، وسرقت ونهبت منهم باسم “القانون” وفي إطار سياسة مبرمجة ومتعمدة ملايين الشواكل.

وأوضح أن هذه الغرامات أضحت جزءاً أساسياً من عمل محاكم الاحتلال، إذ لا يكاد يخلو حكم ضد أسير فلسطيني من غرامة مالية، خصوصا الأطفال الذين تضطر عائلاتهم لدفعها.

وقال إن مقدار الغرامة من أسير لآخر، وتصل الغرامة في متوسطها إلى (1500) دولار على كل أسير، مما يدر على سلطة الاحتلال ملايين الدولارات. فيما وصلت أعلاها بحق أحد الأسرى الى (100,000) شيكل، أي ما يعادل (27,500) دولار.

وأكد على أن أكثر من 92% من الأحكام الصادرة بحق الأسرى الفلسطينيين، تكون مقرونة بالغرامات المالية الباهظة، مؤكدا على أن وصلت إلى 100% بحق الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.