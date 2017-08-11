نيمار جاهز للمشاركة رسمياً في الدوري الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انتهاء أخر أزمة للنجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشار الاتحاد الفرنسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى أنه تسلم البطاقة الدولية لنيمار، من ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأكد الاتحاد الفرنسي بذلك، جاهزية نيمار، للمشاركة لأول مرة مع باريس سان جيرمان في مباراة جانجون، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

يذكر أن نيمار، انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.