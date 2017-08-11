ريال مدريد يتعلم الدرس من برشلونة ويحصن إيسكو

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن إيسكو جدد عقده مع ريال مدريد الإسباني، بعدما تألق في كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت صحيفة آس، نقلا عن مصدر داخل النادي الملكي، إلى أن إيسكو وقع عقدا جديدا لمدة 4 مواسم، مع إمكانية تمديده لعام خامس، مقابل 6 ملايين يورو سنوياً.

وأضافت الصحيفة أن الشرط الجزائي في العقد الجديد تبلغ قيمته 700 مليون يورو، إذ يسعى الفريق الملكي لمنع تكرار سيناريو نيمار مع برشلونة.

وقال المصدر « لا يقل الشرط الجزائي في عقد أي لاعب في الفريق الأول عن 500 مليون يورو. وفي الفريق الرديف هناك لاعبون ترتفع قيمة الشرط الجزائي إلى 300 مليون يورو ».

وسيتم الإعلان رسمياً عن تجديد العقد في غضون الأيام المقبلة، وتحديدا بعد كأس السوبر الإسباني.

ورغم ذلك، فإن الفريق الملكي لا يستبعد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب قبل ذلك الموعد، عبر موقعه على الانترنت، إزاء محاولات أندية أخرى للتعاقد مع إيسكو، ومن بينها برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ووقع إيسكو، عقده الجديد قبل الجولة الأمريكية في العاشر من يوليو/تموز الماضي، ولكن اتفق الطرفان على عدم إعلان الأمر حتى أغسطس/آب الجاري، على أن يتم ذلك الأسبوع المقبل بعد انتهاء كأس السوبر الإسباني.