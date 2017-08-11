تدريب « إسرائيلي » فلسطيني أردني مشترك في أكتوبر القادم

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن كل من « إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن » سيشاركون في تدريب ضخم على حالات الطوارئ بتاريخ 22 أكتوبر المقبل لمدة أربعة أيام حتى 26 أكتوبر.

وسيتم التدريب برعاية الاتحاد الأوروبي وقد تم إقرار التدريب بعد أحداث المسجد الأقصى حيث ظهرت حالة الاحتقان بين « إسرائيل » والسلطة الفلسطينية والاردن وقد أطلق على التدريب اسم (Middle East Forest Fire) وسيجري التدريب تحت قيادة ما تسمى بوزارة الامن الداخلي « الإسرائيلي ».

وسيشارك في التدريب أيضا كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا وكرواتيا وقوات أخرى من دول أخرى ويهدف التدريب، التدرب على حالات الطوارئ وعمليات إنقاذ وإخماد حرائق ضخمة وسيتم التدريب على حريق يحاكي حريق الكرمل وسيتم التدريب في كيبوتس لاهف في النقب، وايضا سيتم التدرب على عمليات إنقاذ محاصرين وتسرب غاز في مصنع فولريت في كيبوتس زكيم الواقع قرب عسقلان كما سيتم التدرب على انفجار حاوية غاز ضخمه وانهيار مبني في مدينة اللد وانقاذ محاصرين من تحت الإنقاذ.

وسيشارك في التدريب مروحيتين أردنيتين و60 منقذ و40 سيارة إطفاء حرائق و15 طاقم طبي أما السلطة الفلسطينية سيخصص لها في التدريب طائرة إخماد حرائق وطائرة نقل قوات وسيشارك أيضا 15 منقذ فلسطيني و40 سيارة لإخماد الحرائق، أما إسرائيل ستشارك بقوات من الجبهة الداخلية « الإسرائيلية ».

وخلال التدريب ستتوجه القوات الاسرائيلية والاوروربية للاردن لإجراء تدريبات أخرى.