استطلاع « إسرائيلي » يكشف عن خليفة نتنياهو.. فمن هو؟

أظهر استطلاع رأي أخير فحص توجهات منتسبي اليمين السياسي في إسرائيل إزاء مسألة الوريث لنتنياهو، تفوق زعيم حزب « البيت اليهودي »، نفتالي بينيت، على سياسيين بارزين في حزب الليكود.

هل بدأ اليمين السياسي في إسرائيل في البحث عن وريث لنتنياهو في ضوء التحقيقات ضد؟ نشرت القناة الإسرائيلية 20، الأربعاء، استطلاعا جديدا فحص مواقف منتسبي اليمين السياسي في إسرائيل إزاء مسألة وريث نتنياهو لزعامة اليمين، ووجد أن 26% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن زعيم الحزب اليهودي، نفتالي بينيت، هو الأنسب.

وفي المرتبة الثانية جاء اسم الزعيم الليكودي الذي اعتزل السياسة منذ عامين، جدعون ساعر، والذي حاز على دعم 20% من المشاركين في الاستطلاع، وعقبه الوزير الليكودي يسرائيل كاتس، والذي حصل على 12%، اللافت أن بينيت فاز في أوساط منتسبي حزب الليكود.

وعن السؤال: من الزعيم الأكثر إخلاصا لأرض إسرائيل؟ نال بينيت على دعم 48% من المشاركين، ومن ثم أفيغدور ليبرمان، وفي المرتبة الثالثة جدعون ساعر بفارق كبير.

واعتقد 33% من المستطلعة آراؤهم أن بينيت سيكون الشخصية الأقوى في مواجهة العمليات المقاومة، في حين قال 27% إن أفيغدور ليبرمان سيواجه عمليات المقاومة على أحسن وجه.

وذكر موقع « المصدر » الإسرائيلي أن حزب الليكود، يعقد غدا الأربعاء، مؤتمرا للتضامن مع زعيم الحزب ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وأفاد مقربون من نتنياهو بأنه سيحضر المؤتمر على الأغلب. ويقول المنظمون للمؤتمر إنه يهدف إلى رفع معنويات الحزب وقائده.