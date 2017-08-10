قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من القدس وتقتحم مكتباً صحفياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مواطنين، من مدينة القدس المحتلة، وآخر من مخيم قلنديا شمالا.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين، بعد دهم منازل ذويهم في البلدة القديمة، بالقدس، وهم: يوسف العماوي، وعلاء نجيب، ويوسف حزينة، ومحمود ادريس.

كما اعتقلت تلك القوات من حي جبل الزيتون/ الطور المواطن سليمان الصياد، ومن مخيم شعفاط اعتقلت أحمد سويلم.

واعتقلت مخابرات الاحتلال، شابا (لم تعرف هويته بعد)، من داخل مركبته، خلال مروره على حاجز للاحتلال في المدخل الغربي لبلدة العيسوية.

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجرا، مكاتب موقع أخبار القدس، ومركز الاعلام المستقل في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، واستولت على أجهزة الحاسوب، وشرائح التصوير، وأتلفت محتويات المكاتب، واستولت على جوال مدير المركز، المُصوّر الصحفي رامي علارية، في الوقت الذي احتجزت فيه سكان البناية بغرفة لساعات، لحين الانتهاء من عمليات التفتيش.

يشار إلى أن قوات الاحتلال انسحبت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، وحي كفر عقب المجاور، بعد دهمها منزل الأسير عايد الشوعاني، واعتقالها للشاب باسل حماد.