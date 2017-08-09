من هو خليفة نتانياهو؟

على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها التحقيقات في الملفات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال، أجري استطلاع رأي انحصر في جمهور المصوتين لمعسكر اليمين الاسرائيلي، لمعرفة الشخص الذي سيخلف نتنياهو في قيادة معسكر اليمين الاسرائيلي.

وأجرى الاستطلاع « معهد سميت للبحوث »، وفقا لما نشرته المواقع العبرية اليوم، وحظي وزير التعليم زعيم حزب « البيت اليهودي » على أكبر دعم من جمهور اليمين، وقد ارتكز الاستطلاع على عدة اسئلة مع وجود قائمة من قيادات معسكر اليمين الاسرائيلي.

وكان السؤال الاول: من تراه أكثر ملاءمة لقيادة اليمين، كان جواب 39% نفتالي بينت، جدعون ساعر 12%، افيغدور ليبرمان 11%، وحصل كل من موشيه يعلون واسرائيل كاتس على نسبة 8% من المستطلعة اراؤهم.

السؤال الثاني: من هو الأكثر ولاء لأرض اسرائيل؟ حصل نفتالي بينت على أعلى نسبة وصلت الى 48%، 11% ليبرمان، 9% جدعون ساعر، 7% موشيه يعلون.

السؤال الثالث: من الذي يعكس قيم اليمين؟ كان الجواب نفتالي بينت بنسبة 45%، ليبرمان 15%، جدعون ساعر 9%، اسرائيل كاتس 8%، موشيه يعلون 4%.

السؤال الرابع: من الذي يقف بقوة أكثر أمام « الارهاب العربي »؟ 33% اجاب نفتالي بينت، ليبرمان 27%، جلعاد اردان 9%، موشيه يعلون 7%، جدعون ساعر 5%.

السؤال الخامس: من حسب اعتقادك سيحافظ على العاصمة القدس موحدة؟ اجاب 60% نفتالي بينت، 11% ليبرمان، 5% كل من جدعون ساعر واسرائيل كاتس، 3% موشيه يعلون.

السؤال السادس: من تراه يجب ان يقف على رأس اليمين بعد نتنياهو؟ 26% اجابوا نفتالي بينت، 20% جدعون ساعر، 12% إسرائيل كاتس، 5% موشيه يعلون.