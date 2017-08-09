الجبهة الشعبية: اعتقال القيادات محاولة فاشلة لإسكات صوت المقاومة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، أن استهداف الاحتلال « الإسرائيلي » لقيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي آخرها اعتقال القيادي التاريخي فيها بدران جابر عبر مداهمة منزله فجر اليوم بمدينة الخليل هو محاولة فاشلة لإسكات صوت المقاومة التي تحمل الجبهة الشعبية لوائها.

ونوهت الجبهة في بيان صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، نسخة عنه، إلى توقيت الاعتقال والذي يستهدف إفراغ الساحة الفلسطينية من القيادات الوطنية الجذرية في محاولة من الاحتلال لمواصلة مخططاته العدوانية.

وشددت الجبهة على أن اعتقال القيادي جابر والذي من المحتمل تحويله إلى الاعتقال الإداري كسياسة صهيونية ثابتة هو ليس الاستهداف الأول له ولقيادات الجبهة ولن يكون الأخير، طالما أن الجبهة متمسكة بجذوة المقاومة باعتبارها الأسلوب الأنجع في مقاومة الغزوة الصهيونية.

وعاهدت الجبهة جماهير شعبنا بأن تظل قياداتها وكوادرها شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني وأعوانه، وأن تتقدم الصفوف في ساحة المواجهة والمقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.