الفنان المشوخي: حُكمت 5 سنوات وفصلت من وظيفتي وهكذا سأتعامل مع الحكم!

أكد الفنان الفلسطيني المثير للجدل عادل المشوخي ان القضاء العسكري حكم على شخصه غيابياً بالسجن 5 سنوات، مع فصله من الخدمة العسكرية.

وأوضح الفنان المشوخي المقيم في القاهرة، في حديث لـ« فلسطين اليوم » أنه لم يتفاجأ بالمطلق من حكم القضاء العسكري في قطاع غزة، معتبراً إياه قرارًا سياسياً مغلف بصبغة أمنية لم يكن الأول إذ سبقه 13 حكماً، على حد قوله.

وأشار إلى أن القضاء العسكري سلَّم الحكم لعائلته وتحديداً لشقيقه، وذكر أن الحكم الغيابي جاء على خلفية الأغاني السياسية التي ينتقد فيها حركة حماس، والواقع الفلسطيني في قطاع غزة، وان القضاء يغلفه بصيغة الإخلال بالعسكرية، لافتاً انه سيستمر في نشر المقاطع الصوتية والأغاني الشعبية السياسية.

وكشف المشوخي النقاب عن عدم نيته العودة إلى قطاع غزة، خشية من السجن على خليفة الحكم القضائي الأخير، مشيراً إلى أنه يعاني أوضاعاً مادية وصحية صعبة في القاهرة.

وذكر أن أكثر ما ازعجه في قرار الحكم الأخير قطع راتبه الذي تستفيد منه والدته المُسنة.

وأثار الفنان عادل المشوخي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيًا بسبب ما يقدمه من أغانٍ كوميدية سياسية.