اعتقال 3 مقدسين متهمين بحرق سيارة حرس الاحتلال في سلوان

قالت شرطة الاحتلال « الإسرائيلية » بأنها اعتقلت الليلة خلال حملة مداهمة لحي سلوان ثلاثة شبان فلسطينيين يشتبه بهم برشق سيارة « إسرائيلية » تقل الحراس الامنيين بالزجاجة الحارقة التي ادت لاشتعال النيران في السيارة .

وقد رشق شبان فلسطينيين الليلة الماضية سيارة « إسرائيلية » تقل حراس أمنيين في حي سلوان شرقي القدس بزجاجه حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية، ان الحراس الأمنيين لاذوا بالفرار من السيارة فور اشتعال النيران فيه.

وشرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال بحملة تمشيط بحثا عن مطلقي الزجاجة الحارقة.

وعقب الحادث، اقتحمت قوات الاحتلال مساء امس الأحد حي عين اللوزة ببلدة سلوان، على خلفية اشتعال النيران بمركبة لحراس المستوطنين.