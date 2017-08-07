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الزهار: يد حماس ممدودة لكل يدٍ تريد تحرير فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 04:57 - 07 اغسطس 2017
القيادي البارز في حركة حماس محمحود الزهار القيادي البارز في حركة حماس محمحود الزهار
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قال عضو المكتب السياسي لحركة « حماس » محمود الزهار: إن حركة حماس تمد يدها إلى كل من يريد تحرير فلسطين وتُبعدها عن كل يدٍ خائنة« .

وجاء ذلك في كلمة له خلال حفل افتتاح ميدان يحمل اسم الشهيد مازن فقهاء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بحضور جمع من قادة الحركة ووجهاء وأعيان المنطقة الوسطى.

وأضاف الزهار »إن عظمة المقاومة الفلسطينية تكمن في قدرتها على التطوير والازدهار تحت الحصار« .

وجدد الزهار تمسك حركة حماس بطريق المقاومة الذي قضى فيه الشهيد فقهاء، وقال: » إن من يريد الطريق الصحيح فعليه أن يمسك بهذه البندقية ويواجه بها المحتل الظالم".

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