التحقيق مع « ادرعي » بتهمة الخيانة والفساد

استدعت شرطة الاحتلال اليوم، وزير الداخلية « الإسرائيلي » « أريه درعي » للمثول أمامها الثلاثاء القادم للمواصلة التحقيق معه حول شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووفقا لما كشفه موقع « القناة الثانية » الالكتروني فإن هذه الجولة من التحقيق لن تكون الاخيرة في القضية المعقدة المنسوبة لدرعي وانه سيمثل اكثر من مرة وسيتم استدعائه مرات عديدة حتى الانتهاء من التحقيق.

وتطرق « اريه درعي » مطلع الشهر الجاري خلال مقابلة مع راديو « دكلاسغل » للتحقيقات الجارية ضده قائلا « هم يقومون بعملهم وآنا اقوم بعملي وأنا اشعر بالأمان والثقة ».

ويخضع « درعي » وزوجته للتحقيق في قضيتين رئيسيتين الاولى تتعلق بشبهات بارتكابهما مخالفات ضريبية مثل الاحتيال وتبيض الاموال الخاصة بصفقات عقارية تم في سياق احداها نقل عقارات في منطقة « غفعات شاؤول » بالقدس الغربية عبارة عن مبنى يتكون من خمسة شقق من ملكية « اريه درعي » الى شقيقه « شلومو » فيما ترتبط الصفقة العقارية الثانية بمنزل عائلة درعي الذي اقيم باموال لم يقدم درعي اية تقارير حول مصدرها لسلطة الضرائب .

اما القضية الثانية تتعلق بجمعيات « فعلوت سمحا » التي ترأسها « يافا درعي » زوجة وزير الداخلية وتقوم هذه الجمعيات بتشغيل مدارس و معاهد للتعليم الثانوي ومؤسسات تعليمية اخرى اضافة لدورها في جمع التبرعات وتشتبه الشرطة باختفاء جزء من اموال التبرعات واستخدامها بطريقة تثير شبهات حول وقوع جرائم ضريبية .