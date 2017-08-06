السيتي ينضم للأندية المتنافسة على التعاقد مع جاريث بيل

حول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وجهته إلى ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع لاعبه، لتعويض صفقة التشيلي أليكسيس سانشيز المتعثرة حتى الآن.

وقالت صحيفة « ديلي إكسبريس » البريطانية، إنّ مانشستر سيتي انضم لمانشستر يونايتد وتشيلسي، في سباق التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، الذي بات قريبًا من مغادرة القلعة الملكية، مع محاولات الريال، التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، من موناكو.

وأوضحت الصحيفة أنّ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، يفضل بيل على التشيلسي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال الإنجليزي، في ظل رفض مدربه الفرنسي آرسين فينجر، بيعه لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إسبانية، أكدت أن قدوم مبابي لريال مدريد يعني رحيل أحد أضلاع الثلاثي الهجومي BBC (كريستيانو رونالدو أو بيل أوالفرنسي كريم بنزيمة)، كما أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، ألمح لإمكانية مغادرة أحدهم قبل غلق سوق الانتقالات.

وتعرض بيل لإصابة في نوفمبر/ تشيرين الثاني، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر، ليتعرض لإصابة أخرى في السمانة أثناء مباراة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو بأبريل/نيسان الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني من نهائي التشامبيونزليج.