الكشف عن ملابسات سرقة بقيمة ربع مليون شيقل

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات سرقة عدد من الشيكات بلغت قيمتها ربع مليون شيقل، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من مواطنين تتعلق بقيام مجهولين بكسر نوافذ مركباتهم وسرقة ما بداخلها من شيكات بلغ عددها 25 شيكا, باشرت المباحث العامة على الفور إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعلين.

وأضاف البيان أنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم ورصد بعض الشيكات المسروقة التي عرضت على البنوك لصرفها, تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم وألقت القبض عليهم, واعترفوا جميعا بالاشتراك في عمليات السرقة من خلال كسر نوافذ عدد من المركبات في مناطق مختلفة بمحافظة الخليل، وسرقة الشيكات من داخلها ومحاولة صرفها لدى البنوك.

وأكد البيان ضبط الشيكات المسروقة وتوقيف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.