« الأردن » تنظر في مطالبة نوابها بطرد سفيرة « إسرائيل »

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن المملكة الأردنية ستتعامل بالشكل المناسب ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية مع المذكرة التي قدمها 78 نائبًا برلمانيًا (من أصل 130 عدد أعضاء البرلمان)، يطالبون فيها بطرد السفيرة « الإسرائيلية » من عمّان.

وبحسب مصادر أردنية، فإن هذه المطالبة بطرد السفيرة « الإسرائيلية » قد جاءت على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد رجل أمن إسرائيلي في عمان، قبل نحو عشرة أيام.

كما طالبت فعاليات شعبية وحزبية أردنية في مسيرة احتجاجية بالقرب من السفارة « الإسرائيلية » في عمّان، بإغلاق السفارة وطرد السفيرة « الإسرائيلية »، حيث ندد المشاركون في المسيرة بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى.

ويذكر أن 55 نائبًا أردنيًا وقعوا على مذكرة تطالب الحكومة بإغلاق السفارة « الإسرائيلية » في البلاد وطرد السفير « الإسرائيلي » واستدعاء السفير الأردني لدى « تل أبيب »، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار، الذي وقع في السفارة « الإسرائيلية » لدى عمان، وأدى إلى مقتل مواطنَيْن أردنيين على يد حارس « إسرائيلي ».