مصرع شاب غرقا في بحر رفح

لقي شاب مصرعه إثر غرقه في بحر رفح جنوب قطاع غزة، مساء امس الجمعة.

وقالت مصادر طبية إن الشاب وسام الكرد 28 عاما، من سكان حي السلام شرق المدينة، لقي مصرعه غرقا في رفح.

ونقل جثمان الشاب الى مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار تمهيدا لتشييعه.