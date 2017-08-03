العاهل الأردني يزور رام الله الإثنين للقاء عباس

ذكرت مصادر فلسطينية أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من المقرر أن يزور مقر المقاطعة في رام الله للقاء الرئيس محمود عباس يوم الاثنين المقبل.

وقال المصادر نقلاً عن مسؤول فلسطيني، إن العاهل الأردني سيصل إلى رام الله، وسيلتقي الرئيس محمود عباس صباح الإثنين، فيما لم يحدد ما هي أجندة الاجتماع. وأضاف أن « الزيارة ستتمحور حول مناقشة الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، والاطمئنان على صحة عباس ».

وأشار إلى أنه بات واضحاً أن علاقة القيادة الفلسطينية بالأردن شهدت بروداً في الفترة الماضية، بسبب تهميش القيادة الفلسطينية خلال الاتصالات بين « الإسرائيليين » والأردنيين والأميركيين، بعد أحداث 14 يوليو/تموز« .

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) قد قالت الأحد الماضي إنه جرى اتصال هاتفي بين العاهل الأردني وعباس، للاطمئنان على صحة الرئيس الفلسطيني بعد الفحوصات الطبية التي أجراها يوم السبت، موضحة أنه تم الاتفاق على عقد لقاء قريب في »إطار استمرار التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك".