مسيرة حاشدة في يافا ضد إجراءات شرطة الاحتلال

نظم نشطاء في مدينة يافا مساء اليوم الخميس تظاهرة حاشدة بمشاركة المئات من شباب وأهالي مدينة يافا وذلك للمطالبة بوقف عنف الشرطة وعربدتها تجاه المواطنين والأهالي، ووقف حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها في الآونة الأخيرة والتي طالت عدداً من شبان المدينة.

وقد انطلقت المسيرة بعد أداء صلاة المغرب مباشرة من أمام بيت والد المغدور مهدي جمال السعدي الذي لقي مصرعه برصاص الشرطة فجر السبت الماضي، وجابت المسيرة الغاضبة عدداً من شوارع المدينة من بينها شارع ييفت الرئيسي.

وهتف المتظاهرون ضد عنف الشرطة وطالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين لديها على خلفية الأحداث الأخيرة.

يشار إلى ان قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة تتواجد في أزقة وشوارع مدينة يافا في اعقاب الاعلان عن التظاهرة، والتي تم تنظيمها اليوم بعد اعتداء الشرطة الوحشي على الشاب احمد جمال السعدي شقيق المغدور مهدي في شارع ييفت.

الهيئة الاسلامية المنتخبة تطلق عهداً أمام الأهالي بأنها لن تترك المعتقلين وقضايا المدينة

وقالت الهيئة الاسلامية المنتخبة على لسان رئيسها المحامي محمد دريعي أن الهيئة لن تترك الشباب الموقوفين لدى الشرطة وحدهم وأنها ستعمل جاهدة لاطلاق سراحهم في اسرع وقت، وأنها ستبقى الدرع الحامي لقضايا المدينة، وأضاف « رسالة أوجهها لأهلنا في يافا، صمودنا ووحدتنا هي اساس قوتنا، والهيئة الاسلامية ستقف دوماً وراء الجماهير ».