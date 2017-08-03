حرائق الغابات تستعر في فرنسا واليونان

تستعر حرائق الغابات، الخميس، في النصف الجنوبي من جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط وذلك بعد اجتياح شمالي الجزيرة، وتقترب من طريق الجوالة الشهير المعروف باسم جي آر 20.

وذكرت صحيفة كورس ماتان الخميس أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أجزاء من حريق حول بالنيكا على التضاريس الصخرية، وهى محطة في جي آر 20، ، وذلك بعد يوم من اندلاع الحرائق هناك وفى أبيتو.

وقال حاكم جنوبي كورسيكا إنه تم جلب الطائرات لتفريغ مياه ومواد إطفاء بالإضافة إلى ثلاث مروحيات لمكافحة الحرائق في بالنيكا وأبيتو. ويقع كلا الموقعين شمال العاصمة أجاكسيو.

ووجهت السلطات تحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في كورسيكا والبر الرئيسي الجنوبي الفرنسي، وهو عنصر حاسم لحرائق الغابات التي تؤججها الرياح العاتية.

في اليونان، أمرت السلطات بإخلاء عشرات المنازل في منقطتين سكنيتين جنوبي العاصمة الخميس بسبب حريق غابات أججته الرياح القوية.

ويكافح الحريق نحو 40 من أفراد الإطفاء و20 شاحنة إطفاء وطائرتان هليكوبتر تلقيان المياه. واندلع الحريق في لاجونيسي وهي منطقة ساحلية على بعد نحو 30 كيلومترا من أثينا تتناثر فيها المنازل عبر أراض زراعية.

وقال رئيس البلدية يورجوس سوفرونيس للتلفزيون الرسمي « الوضع صعب » مضيفا أن الحريق يستعر وسط المساكن.



وذكر مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق أن ثلاثة من أفراد الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الحريق، بينما تضررت شاحنتا إطفاء.