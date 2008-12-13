رايس: الإدارة الأمريكية الحالية لم تقل كلمتها الأخيرة حول المفاوضات

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت رايس خلال اجتماعها في واشنطن الليلة الماضية مع الرئيس السابق لحزب ميرتس الدكتور يوسي بيلين الى ان الوضع في الضفة المحتلة أفضل اليوم مما كان عليه في الماضي من ناحية تطبيق القانون والنظام، على حد زعمها.

وأضافت أن تقاربا كبيرا قد حصل بين مواقف الإسرائيليين والفلسطينيين ومن الأهمية بمكان عدم السماح لهذا التقدم بالزوال.

بدوره قال بيلين انه يتعين على الادارة الامريكية المنتهية ولايتها ايجاد الطريق الملائم للتأكد من استمرار المفاوضات من النقطة التي وصلت اليها وعدم العودة الى نقطة الصفر.