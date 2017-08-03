بعد نضال نقابي..« العدل » تمنح نقابة المحامين شهادة تسجيل بسجل النقابات

منحت وزارة العدل صباح الخميس، نقابة المحامين الشرعيين شهادة تسجيل في السجل العام للنقابات التابع للوزارة وفق قانون النقابات رقم 2 لعام 2013 ولائحته التنفيذية.

وقدم وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال، تهنئته للمحامين الشرعيين بتشكيل نقابتهم آملاً منهم العمل الجاد للارتقاء بالمحاماة الشرعية وبناء علاقة تكامل مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والنهوض بالعمل المهني والمحاكمات الشرعية.

وقال النحال في معرض استقباله لوفد يمثل المحاميين الشرعيين بغزة:« إن قرار تشكيل النقابة جاء للحاجة الماسة له وليكون جسماً حاضناً للمحامين الشرعيين ومرجعاً لهم وفق القانون »، داعياً إياهم للعمل مع وزارة العدل لإقرار القانون وفرض سيادته على كافة المستويات دون تفرقة أو تمييز.

من جانبهم، أكد المحامون الشرعيون ترحيبهم بموافقة الوزارة على منحهم قرار التسجيل كنقابة مثمنين دور الوزارة السابق والحالي في فرض هيبة القانون، ومؤكدين وقوفهم إلى جانب الوزارة الحالي لإحقاق الحقوق والمساواة بين الناس وتطبيق العدالة بينهم.

من جهته توجه مجلس النقابة ممثلاً بالنقيب « المحامي »أيمن أبو عيشة " بالشكر والتقدير لعطوفة الوكيل على عدم تردده ولو للحظة في تنفيذ قرار المحكمة آنف الذكر،مؤكداً بأن تنفيذ قرار المحكمة بهذا الخصوص هو انتصار للحق والعدالة, مشيراً إلى أن نقابته ستمارس دورها الطبيعي والمطلوب من أجل ارتقاء مهنه المحاماة الشرعية والعمل على تطوير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خلق واقع نقابي أفضل لهذه المهنة.