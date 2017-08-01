عشرات القتلى والمصابين في تفجير استهدف مسجدا غربي أفغانستان

قتل نحو ثلاثين شخصا وأصيب العشرات جراء تفجير استهدف مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان، حسبما قال مسؤولون محليون.

ووردت تقارير عن إصابة عشرات آخرين في التفجير. وقال مسؤولون محليون إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا.

ووقع التفجير في مسجد الجوادية في وقت صلاة العشاء.

وقال مسؤولون إن عدد المهاجمين كان اثنين على الأقل، كان أحدهما مفجرا انتحاريا بينما فتح الآخر النار على المصلين.

وبحسب متحدث باسم الحكومة، فإن الحادث قتل فيه 29 شخصا على الأقل وأصيب 64 شخصا آخرين. وتوقع المسؤول ارتفاع عدد الضحايا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن المهاجمين قتلا.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن المهاجمين ألقوا قنابل يدوية على المسجد.

ولم تزعم أي جماعة المسؤولية عن الهجوم، الذي وقع في منطقة ذات أغلبية شيعية.

وتعتبر هرات، الواقعة على الحدود مع إيران، من المناطق الهادئة نسبيا في أفغانستان.