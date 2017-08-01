الاحتلال يزعم اعتقال فلسطينية نقلت أموالاً للانتقام لاغتيال الشهيد فقها

سمحت الرقابة الإسرائيلية، بعد ظهر أمس الاثنين، بنشر نبأ اعتقال والدة أسيرين من الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بتهمة تهريب الأموال.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت « حياة فقي »، وهي والدة الأسيرين آدم وفراس فقي، بعد عودتها من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة جلجوليا في « المثلث » والتي تعيش فيها.

وقالت إنه « عُثر بحوزتها على مبلغ من المال، ادعت الشرطة أنها أموال مصدرها من تنظيمات فلسطينية محظورة ».

وزعمت القناة أن الأموال كانت معدة لولديها المعتقلين بتهمة التخطيط للانتقام لاغتيال القيادي في كتائب القسام مازن فقها بغزة، واللذين اعتقلا بأيار الماضي، وجرى اتهامهم بالتخطيط مع شقيقهم بغزة ويدعى محمد فقي وهو ناشط بالقسام لتنفيذ العمليات.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي « الشاباك » أعلن مؤخرا عن اعتقال خلية في جلجولية بمنطقة المثلث في الداخل المحتل بزعم التخطيط لتصفية ضابط إسرائيلي.

وبحسب صحيفة « يديعوت احرنوت » العبرية فان الشاباك زعم أن الخلية تلقت تعليمات من حركة حماس لتنفيذ عملية انتقامًا لاغتيال الشهيد فقها قبل أشهر.

واغتيل فقها بنيران عملاء للاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة غزة في 24 مارس/آذار 2017.

ولم يمض سوى وقت قصير حتى أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عن اعتقال قاتله المباشر، ثم 3 عملاء متورطين في عملية الاغتيال.