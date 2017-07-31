الشرطة تتعرف على مهاجمين أطلقوا النار في مستشفى بجنين

قال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إنه تم التعرف على هوية المعتدين على قسم الطوارئ في مستشفى الرازي بمدينة جنين، مساء اليوم الاثنين، وإن العمل جار على إحضارهم.

وأوضح ارزيقات، أن مجموعة من الأشخاص هاجمت قسم الطوارئ في مستشفى الرازي، وحطموا محتوياته وأطلقوا عيارين ناريين داخله، كما اعتدوا على مركبة إسعاف، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأضاف أن قوة من المباحث العامة تحركت فورا للمكان وأجرت عملية كشف ومعاينة، كما باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن التعرف على هوية المعتدين، حيث يجري العمل على إحضارهم.