الأونروا تصرف بدل إيجار لـ3122 عائلة خلال أيام

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد، عن صرف بدل إيجار خلال الأيام القادمة لعائلات هدمت بيوتها في العدوان « الإسرائيلي » على قطاع غزة صيف 2014.

وقال أبو حسنة في تصريح لوكالة « فلسطين اليوم »: إن الأونروا ستدفع خلال الأيام المقبلة بدل إيجار للربع الثاني من عام 2017، لـ 3122 عائلة من ذوي البيوت المهدمة.

وأضاف أنها ستدفع إيجارات أخرى لـ180 عائلة قادمة من فلسطينيي سوريا.

وأوضح أن المبلغ الإجمالي لدفعات بدل الإيجار التي ستصرف خلال أيام نحو 2.4 مليون دولار.

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين جزئين، أكد أبو حسنة، أن لا معلومات متوفرة لتعويض المتضررين جزئين.

وكانت « الأونروا » قالت في يناير 2017 إنها لم تحصل إلا على ثلث المبلغ الذي طلبته من المانحين في مؤتمر الإعمار في القاهرة وهو 724 مليون$ وهو سبب رئيس لتأخر عملية الإعمار إضافة إلى مشاكل إدخال مواد البناء إلى غزة.