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الاحتلال يغلق مدخل البيرة الشمالي بالمكعبات الإسمنتية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 05:09 - 30 يوليو 2017
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدخل البيرة الشمالي « طريق بيتين » بالمكعبات الإسمنتية.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافة عسكرية إسرائيلية عملت على إغلاق المدخل بالمكعبات الإسمنتية،  الأمر الذي اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة.

 

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