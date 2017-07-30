الاحتلال يغلق مدخل البيرة الشمالي بالمكعبات الإسمنتية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدخل البيرة الشمالي « طريق بيتين » بالمكعبات الإسمنتية.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافة عسكرية إسرائيلية عملت على إغلاق المدخل بالمكعبات الإسمنتية، الأمر الذي اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة.