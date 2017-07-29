طهران تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً وواشنطن تندد

أعلنت إيران عن نجاح إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً إلى الفضاء اطلق عليه اسم سيمرغ، وأنه سيكون أول منصة إيرانية ثابتة في الفضاء، واكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن عملية الإطلاق أجراها مركز الإمام الخميني الإيراني للفضاء.

وجرى الإطلاق عبر الصاروخ « سويوز » الذي حمل القمر، والذي بإمكانه أن يحمل قمراً صناعياً بزنة 250 كيلوغراماً، في مدار يبعد 500 كيلومتر عن كوكب الأرض.

وفي واشنطن نددت الخارجية الأميركية بما اعتبرته « استفزازاً » من جانب إيران باختبارها صاروخاً يحمل قمراً صناعياً، وقالت إن ذلك يشكل « انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ويقوض الاستقرار الإقليمي ».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت للصحافيين « نعتبر ذلك استمرارا لتطوير الصواريخ البالستية. كما نعتبر ذلك عملاً استفزازياً »