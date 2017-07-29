الكشف عن موعد سفر حجاج قطاع غزة

كشف وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ يوسف ادعيس عن آخر ترتيبات سفر حجاج الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الديار الحجازية.

وقال ادعيس في تصريحات صحفية إن الأمور كلها تسير على ما يرام ولم يتبق سوى وضع التأشيرات على جوازات سفر الحجاج. وأشار إلى عدم وجود موعد محدد حتى اللحظة لسفر حجاج الضفة الغريبة، حتى تصدر التأشيرات، موضحا أن حجوزات السكن تم إجراؤها دون مشاكل عالقة.

ولفت إلى أن السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي طمأن على سفر حجاج قطاع غزة في المواعيد التي تم تحديدها مع الطيران المصري. بناء على اللقاءات التي جرت مع المسؤولين المصريين مؤخرا.

وأكد ادعيس عدم وجود معيقات حتى اللحظة لسفر حجاج قطاع غزة.

من جهته، قال وكيل وزارة الأوقاف بغزة حسن الصيفي إن الترتيبات جارية من أجل تأمين سفر حجاج قطاع غزة.

وأضاف الصيفي "إن خروج الحجاج لمعبر رفح سيبدأ بتاريخ 14 أغسطس المقبل، ويقلع الحجاج إلى المملكة العربية السعودية في اليوم الذي يليه. ولفت الصيفي إلى أن وزارته ستكشف تفاصيل كل الإجراءات فيما يخص سفر الحجاج وإقامتهم خلال الأيام المقبلة.