إقالة مساعد قائد شرطة الاحتلال بسبب 'أحداث القدس'

أقال القائد العام لشرطة الاحتلال روني الشيخ، اليوم الجمعة، وبشكل مفاجئ مساعده أرييه عميت.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن هذا القرار جاء على خلفية التوتر المستمر في مدينة القدس، التي لا تزال تشهد ومنذ أسبوعين اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإجراءات الأخيرة في منطقة الحرم الشريف.

واستؤنفت المواجهات، اليوم، عقب صلاة الجمعة في القدس ومدن الضفة الغربية، وتصاعدت على خلفية اتخاذ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرارا بفرض قيود على أداء الصلاة في الحرم الشريف، من بينها السماح فقط للنساء وللرجال فوق سن 50 عاما، بالدخول إليه.