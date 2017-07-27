حراس الأقصى ينسحبون من المسجد بعد منعهم فتح باب حطة

انسحب حراس المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم الخميس، من باحات المسجد بعد دخوله لعدة دقائق.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن حراس الأقصى انسحبوا من باحات المسجد بعد أن منعهم ضباط وأفراد شرطة الاحتلال « الإسرائيلي » من فتح باب حطة أمام المصلين.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال « الإسرائيلي » أزالت جميع البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة من أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لدخول المصلين إلى المسجد بعد إغلاق دام نحو 13 يوماً على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى عقب تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المسجد الأقصى ما أدى لمقتل شرطيين « إسرائيليين » وإصابة أخرين واستشهاد المنفذين الثلاثة، ما دفعهم لاستغلال الحادثة وفرض واقع جديد بتركيب بوابات إلكترونية مزودة بكاميرات مراقبة أمام أبواب المسجد الأقصى إلا أن المقدسيين رفضوا تغير الواقع وأصروا على عدم دخول الأقصى إلا بعد إزالة جميع البوابات والحواجز الإسرائيلية والعودة إلى ما قبل « 14/7 ».