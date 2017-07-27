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اتحاد الإذاعات يُشيد بالأداء المهني للصحفيين في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:10 - 27 يوليو 2017
صحفيو القدس يتعرضون للتنكيل والاعتداء بشكل مباشر صحفيو القدس يتعرضون للتنكيل والاعتداء بشكل مباشر
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أشاد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية اليوم الخميس، بصمود شعبنا الفلسطيني والانتصار الذي حققه على آلة القمع والارهاب في مدينة القدس المحتلة، لاسيما الصحفيين الفلسطينيين الذين استطاعوا نقل الصورة ومعاناة شعبنا على الهواء مباشرة لكل العالم.

وأكد الاتحاد في تصريح صحفي، أن وحدة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في الميدان انعكست بشكل كبير على الأداء المهني القوي لكل المؤسسات الفلسطينية التي واصلت الليل بالنهار لنقل ما يجري من أحداث في القدس والمسجد الأقصى والمدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

وبين الاتحاد، أن الاحتلال تعمد إطلاق النار بشكل مباشر واستهدف الصحفيين بشكل متعمد منذ بداية الأحداث في مدينة القدس بتاريخ 14 يوليو حيث أصيب نحو 25 صحفياً فلسطينياً ورغم ذلك واصل الصحفيون عملهم بشكل مهني.

وأشاد الاتحاد بكل المؤسسات الإعلامية الدولية التي ناصرت شعبنا الفلسطيني ووقفت إلى جانب الصحفيين ودعمتهم .

وبين الاتحاد، أن وحدة الصحفيين في القدس يجب أن تنعكس على الواقع الصحفي من خلال نقابة قوية تحميهم وتدافع عن حقوقهم ويشارك فيها كل المجموع الصحفي من خلال انتخابات قوية ونزيه وشفافة ويشارك فيها الجميع لكي تشكل بيتاً جامعاً لكل الصحفيين في وقت الأزمات .

 

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