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مقتل طفلة برصاصة في شجار بمدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 05:07 - 27 يوليو 2017
إسعاف إسعاف
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قتلت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، فجر اليوم الخميس، جراء إصابتها برصاصة في الرقبة، بإطلاق نار وقع في شجار عائلي بحي الصبرة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفلة ضحى حسام السحباني قتلت عن طريق الخطأ جراء إصابتها بطلق ناري خلال شجار عائلي وقع أثناء توجدها على شرفة منزل عائلتها في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأشار إلى أن الشجار وقع بين عائلتي العامودي والقايض في الحي، واستخدمت فيه أسلحة نارية، فيما تم نقل جثة الطفلة السحباني إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن خمسة أفراد من العائلتين المتشاجرتين أصيبوا بجروح وصفتها المصادر الطبية بالمتوسطة، خلال الشجار.

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