مباحث التموين بالوسطى تُتلف 11 طن « بطيخ » فاسد

أتلفت مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية بالمحافظة الوسطى 11 طن من محصول البطيخ وذلك لاكتشاف علامات فساد ظاهري عليه.

وأوضحت مباحث التموين بالوسطى أن عملية الاتلاف تمت بناءً على شكوى عدد من المواطنين في مدينة الزهراء من سوء ثمار البطيخ وفساده الفوري بعد شرائه من إحدى البسطات.

وأشارت إلى أن طواقمها تواصلت مع الطب الوقائي ومباحث التموين لفحص ثمار البطيخ الموجودة في معرش البائع المشتكى عليه، وعليه تم التحرك للمكان بصحبة شرطة البلديات.

وأضاف « بعد الفحص الظاهر للبطيخ تبين أن ثمارها تنفجر من تلقاء نفسها مع انبعاث رائه كريهة منها وتم مشاهدة كميات متعفنة منه قد انفجرت في وقت سابق ويبدوا ان هناك خلل من المزرعة ادى لهذا الفساد ».

وأكدت إتلاف 7 طن من البطيخ لفساده الظاهر، لافتةً إلى أنها أتلفت 4 طن من نفس الصنف في النصيرات.